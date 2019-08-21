جدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة المهندس إبراهيم السلطان.واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، إلى شرحٍ عن الخطط المستقبلية والهادفة لتحقيق التطوير الشامل في المجالات كافة، وتوفير احتياجات محافظات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.فيما هنأ المهندس السلطان سموه بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ، والذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين-حفظهما الله- من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة لكافة الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //14:51ت م0092