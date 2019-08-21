المدينة المنورة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسثمن عدد من ضيوف الرحمن الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للحجاج والزوار, وما تقدمه من خدمة للإسلام والمسلمين بصفة عامة, ورعاية وعناية قاصدي الحرمين الشريفين خاصة وتهيئة جميع الإمكانات ليؤدوا عباداتهم بيسر وطمأنينة.ورصد مندوب وكالة الأنباء السعودية "واس" ردود افعال ضيوف الرحمن المغادرين لبلدانهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, بعد أن يسر الله تعالى أدائهم لنسك الحج.وعبر الحاج تاج محمد من باكستان عن شكره على حسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين بالحرمين والمشاعر المقدسة لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن، مشيراً إلى حرص المسئولين كافة على تقديم أفضل الخدمات للحجاج وهذا غير مستغرب على حكومة المملكة.بدوره أثنى الحاج اسماعيل حجاج من لبنان بما وفّرته المملكة للحجاج من خدمات ميدانية ومشروعات كبرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة, مضيفاً أن ما شاهده خلال رحلة الحج لهذا العام من تطور في الخدمات فاق ما شاهده من سنوات من توسعه وتنظيم وجهود من حكومة المملكة, مما سهل عليهم القدوم للحج وتوفير فرصة أكبر لأداء فريضة الحج.وقالت الحاجة فاطمه هوجا من ألبانيا إن المملكة تقوم بجهود جبارة وكبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لهم إضافة إلى ما يشهده الحرمين الشريفين من توسعات ومشروعات عملاقه ومتجددة، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة - أيدها الله - بالحج والحجاج، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة وشعبها ويجزيهم خير الجزاء.فيما أشادت الحاجة نور الله من ماليزيا بالتوسعة العملاقة للحرمين الشريفين والمشروعات الجبارة في المشاعر المقدسة وما يصاحبها من توفير الخدمات للحجاج والمعتمرين أكبر تسهيل لضيوف الرحمن لأداء فرائضهم الدينية والنسك بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلا الله تعالى أن يديم على حكومة المملكة العربية السعودية الأمن والاستقرار لما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام من تسهيلات تُعجز اللسان عن الوصف.//انتهى//15:00ت م0094