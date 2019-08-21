أبها 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسواصل الأولمبياد الوطني الثاني لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة فعالياته، مساء أمس ، على مسرح جامعة الملك خالد بأبها، من خلال عدة منافسات ثقافية ورياضية.وبدأت الفعاليات بمنافسات "السباحة"، تلتها منافسات "المسرح"، بحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعسير حسين المري ، الذي شارك في تكريم للفائزين والمميزين في منافسات اليوم الثاني.وحققت جمعية "أبناء الجبيل" المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات" السباحة" ، وجاءت في ‏المركز الثاني جمعية "إنسان" من الرياض، أما المركز الثالث فكان من نصيب جمعية"كافل" من مكة المكرمة.وفي منافسات " المسرح لك" حصدت جمعية "تراؤف" من حفر الباطن المركز الأول ، بينما حازت جمعية "آباء" من منطقة عسير المركز الثاني، وحلّت جمعية "كافل" من مكة المكرمة في المركز الثالث.// انتهى //15:02ت م0096