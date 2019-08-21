أملج 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسجذبت الفعاليات البحرية التي يقدمها مهرجان "شاطئ أملج"، أهالي وزوار محافظة أملج، التي تتيح للأهالي والسياح الاستمتاع بالشواطئ والبحر من خلال العديد من الأنشطة التي تقام لأول مرة في المحافظة .وأوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة المتحدث الإعلامي للمهرجان عبد الله بن عبد الرحمن النجار، أن المرسى البحري الخاص بالمهرجان يشهد يومياً إقامة عشرات الفعاليات المختلفة ، تشمل الرحلات بالمراكب البحرية وركوب الدبابات البحرية والألعاب البحرية الحماسية والمثيرة، بالإضافة إلى بطولة كرة القدم الشاطئية .وأفاد النجار أن الفعاليات يشرف عليها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بأملج الذي يقوم بجهود مميزة وتفاعل كبير مع هذا الحدث النوعي، كما يقوم بتنظيم عمل المرسى البحري الخاص بالمهرجان وإصدار التصاريح البحرية للزوار بعد التأكد من تحقيق الاشتراطات اللازمة للسلامة البحرية وتوعية الزوار بذلك لضمان سلامتهم، وكذلك تكثيف تواجد الدوريات البحرية داخل البحر والدوريات البرية على الشريط الساحلي واحداث نقطة لحرس الحدود في المرسى تعمل على مدار الساعة .يذكر أن مهرجان"شاطئ أملج" الذي تنظمه "بلو لايت" تشهد فعالياته التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، إقبالا كبيرا من الأهالي والسياح الذين أشاد عدد كبير منهم بفعاليات المهرجان والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للمهرجان .// انتهى //15:04ت م0097