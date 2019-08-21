الطائف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسدشّنت ادارة تعليم الطائف أسطول النقل التعليمي الجديد بالطائف والذي سيستفيد منه أكثر من 27 ألف طالب وطالبة بحضور مديرالتعليم الدكتور طلال اللهيبي وممثل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وقد ابرمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي عقداً جديداً مع إحدى الشركاتالتنفيذية وأسندت لها خدمات النقل التعليمي لمدارس تعليم محافظة الطائف ( بنين ، بنات ).وقد تضمن الأسطول الحديث وجود إضافات أمنية جديدة في الحافلات ، منها إطلاق جرس الإنذار للنقل التعليمي الآمن في داخل حافلة النقل عند إطفاء المركبة ، مما يستوجب على سائق الحافلة المرور عبر المقاعد حتى الوصول إلى نهاية الحافلة وإغلاق الجرس بطريقة يدوية ، وهذايؤدي لضمان متابعة السائق لجميع المقاعد في الحافلة وسلامتها من وجود أي طالبة أو طالبة قبل الانتهاء من مهمة النقل ، فيما يبلغ عدد الحافلات 650 حافلة .ويستفيد من هذا النقل أكثر من 27 ألف طالب وطالبة في 400 مدرسة من مدارس تعليم الطائف الداخلية والخارجية ، و1178 طالبا وطالبة من طلاب التربية الخاصة والحركية .ويضمن العقد الجديد لأسطول النقل التعليمي توفير خدمات مريحة وآمنة وأيضاً توفير التجهيزات والمتطلبات في الحافلات ، أبرزها نظام التتبع للحافلات من غرفة العمليات ، والإشراف الفني عليها من قبل شركة تطوير والإشراف العام من قبل مشرفي إدارة خدمات الطلاب.// انتهى //15:20ت م0099