الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة, رأس معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بقصر الحكم اليوم, اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة "الثالث", بحضور معالي أمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومديري فروع الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة, وعدد من رجال الأعمال.وجرى خلال الاجتماع استعراض جداول الأعمال منها تقديم عرض ملخص عن توصيات الاجتماع الثاني "حالة المهام", بالإضافة إلى أهداف لجنة الاسكان التنموي بالمنطقة وما تم إنجازه الفترة الماضية (حالة المستهدفات), كما تم استعراض حالة مشاريع الإسكان التنموي وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها.وقدم خلال الاجتماع نبذة عن منصة "جود" ومساراتها في دعم الإيجار ودعم توفير السكن والدعم السخي الذي تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمبلغ 100 مليون ريال وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمبلغ 50 مليون ريال والمنصة تمنح المجتمع (أفراداً ومنظمات) فرصة تقديم العون والعطاء الخيري السكني للمتعثرين والمحتاجين، كما تهدف إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي والتجاري.ورفع معالي وكيل إمارة الرياض, باسمه واسم أعضاء اللجنة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم والرعاية لبرامج الإسكان التنموي وتسريع عجلة التنمية والتكافل الاجتماعي بتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخيرية والتجارية، وتسهيل عمليات الربط والوصول للمحتاجين ، وتنويع حلول الإسكان وتحفيز المجتمع للإسهام في القطاع غير الربحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .كما تطرق الاجتماع إلى الشراكة مع القطاع الخاص غير الربحي لدعم برامج الاسكان التنموي والخدمات التطوعية.حضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية المكلف سعود بن عبدالعزيز العريفي.// انتهى //15:34ت م0103