الخبر 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسقامت إدارة شؤون المرأة في مكتب العمل بمحافظة الخبر ، ممثلاً في قسم التفتيش والإرشاد المهني ، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بالوقوف على المنشآت التجارية وذلك من خلال الزيارات التفتيشية المكثفة ، بغرض التأكد من التزام قطاع البيع والتجزئة بأنظمة التوطين والتأنيث .وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أن هذه المناوبة أسفرت عن زيارة ١١٠ محلات تجارية، توزعت في مجمعات تجارية ومحلات قائمة بذاتها وأخرى في الأسواق الشعبية المفتوحة في المنطقة، حيث تم ضبط أكثر من ٥٠ مخالفة لنظام العمل بقيمة تجاوزت المليون وخمسة وتسعون ألف ريال، في حين أنذرت خمس منشآت بإنذارات مختلفة، فيما تبين التزام نحو ٥٨ منشأة.وبين أن الهدف من تلك الزيارات هو التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والتعليمات وقدم شكره للمفتشات على جهودهم خلال عطلة عيد الأضحى، سائلاً المولى لهن التوفيق.// انتهى //16:02ت م0120