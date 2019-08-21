الرياض 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستشارك جمعية الكشافة العربية السعودية، غدًا في الدورة الكشفية القمية الثلاثين، التي تستضيفها جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية وتستمر حتى 29 أغسطس الجاري ، تحت شعار " نحو مواطن عالمي".وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله بن صالح الخضير ، أن الدورة القمية تُعد لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية ، يمارسوا فيه أنشطة متنوعة ( كشفية وثقافية وفنية ورياضية واجتماعية ) وفق رؤية تؤكد على "المساهمة في خلق مواطناً مرتبطاً عالمياً مُؤثر محلياً", وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين ، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتسهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجاً للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.وأكد رئيس الوفد الكشفي السعودي خالد صالح بوبشيت أهمية هذه اللقاء لما يتضمنه من أهداف مهمة للجوالة من أهمها إتاحة أكبر نطاق من الاستفادة وتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين كافة ، وتعزيز قدراتهم في مجالات المهارات الشخصية ومهارات العمل والمشاركة المجتمعية ، والتوعية بالتطورات العالمية في برامج الشباب والبيئة واهداف التنمية المستدامة ، وإعداد الكوادر الكشفية وقيادات الصف الثاني للإسهام في قيادة الحركة الكشفية في المستقبل ، وتوطيد أواصر الصداقة بين المشاركين.وعن أبرز الفعاليات أوضح رئيس الوفد أن اللقاء يتضمن العديد من المجالات من أبرزها مجال الدين والحياة ، ومجال التطبيقات العلمية والبيئية ، ومجال الفنون والآداب ، ومجال الاقتصاد والمواطنة ، ومجال الصحة والرياضة ، ومهارات الحياة ، والخدمة العامة وتنمية المجتمع ، والاتصال العالمي ، والتقاليد والفنون الكشفية ، والتطلع للقيادة ، والقيم والاتجاهات الكشفية والمظهر العام.// انتهى //16:03ت م0121