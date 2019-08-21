المنامة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,532.21 بانخفاض قدره 2.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.00 بارتفاع قدره 0.18 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و 387 ألفاً و 821 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 425 ألفاً و 899 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها خلال 75 صفقة.// انتهى //16:06ت م0122