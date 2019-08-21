القاهرة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً اليوم من نظيره الأرميني "زوهراب مناتساكانيان"، تناول العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز مختلف آليات التعاون بين مصر وأرمينيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له اليوم بأن "شكري" أكد خلال الاتصال أن مصر مستمرة في مساندتها للجهود الرامية إلى توطيد العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لا سيما في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، مُعربًا عن تطلع مصر لانتهاء المفاوضات الجارية لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وأشار حافظ إلى أن الوزيرين اتفقا على العمل نحو انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وأرمينيا قريباً، على ضوء ما تمثله تلك الآلية من أهمية لتعزيز العلاقات على المستوى الاقتصادي، كما اتفقا على ضرورة تعزيز المشاورات السياسية واستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.// انتهى //16:28ت م0123