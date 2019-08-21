الدمام 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، جدول دوراتها التدريبية، التي ستعقد خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشتملًا على أكثر من 70 دورة تدريبية، يتم عقدها في 19 مدينة سعودية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن هذه الدورات التدريبية ، تأتي ضمن خطة الهيئة في التحول الاستراتيجي، التي تهدف إلى تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم الفنية والمهنية، من خلال تقديم دورات هندسية متخصصة، كدورات "إدارة المشاريع الاحترافية"، و"تصميم أنظمة الخلايا الكهروضوئية"، و"أساسيات صناعة الغاز والنفط الطبيعي"، و"إدارة وفحص مواقع الإنشاءات"، و"فحص وصيانة مراحل حماية الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية"، و"تخطيط وتصميم المدن".أكد أن الهيئة حريصة على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.وأشار إلى أن الهيئة تعقد دوراتها التدريبية بالتعاون مع عدد من الجهات المعروفة التي تمتلك الخبرة في مجال التدريب, حيث تسهم الدورات في تطوير كفاءة المتدربين وفاعليتهم، وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم في التعامل، وفقاً لمتطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //16:51ت م0124