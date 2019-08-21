الحديدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في محافظات الحديدة والجوف وحجة خلال شهر أغسطس الجاري.وجرى توزيع 1.000 سلة غذائية و 300 خيمة و 900 بطانية و 300 مفرش في محافظة الحديدة، وتوزيع 51 خيمة و 33 بطانية و 371 مفرشاً في محافظة الجوف، كما وزعت 115 خيمة في محافظة حجة، استفاد منها 8.796 فرداً.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لليمن في مختلف محافظاته.// انتهى //16:57ت م0128