صنعاء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع عيادة الباطنية خلال الأسبوع الماضي 314 مريضا و عيادة الطوارئ 158 مريضا وأجري الفحص المخبري ل 168 مريضا.وقدمت عيادة تضميد الجروح خدماتها ل 10 مرضى وصرفت الأدوية ل 567 مريضا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصا.//انتهى//16:59ت م0129