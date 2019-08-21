بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروع تعزيز الظروف الإنسانية والاستقرار للمجتمعات المحلية في شمال لبنان.وجرى تحويل مبلغ 87,500 دولار أمريكي لـ 500 أسرة سورية محتاجة في شمال لبنان والبقاع، يوزع لهم المبلغ إلكترونيًا عبر بطاقات بنكية من خلال المنظمة الدولية للهجرة بدءًا من هذا الشهر ولمدة 10 أشهر ، وذلك ضمن المرحلة الأولى من نشاط "النقد متعدد الأغراض" الخاص بالمشروع.// انتهى //16:59ت م0131