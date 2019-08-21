الخرطوم 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم، مستقراً عند 14474.464 نقطة.وشهد تداول اليوم مقارنة بالأمس انخفاض حجم التداول من 447,945,393 إلى 34,455,132 جنيه بنسبة انخفاض بلغت (92%), وانخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 11,737,256 إلى 272,994 ورقة مالية بنسبة انخفاض بلغت (98%), وارتفاع عدد الصفقات المنفذة من 81 صفقة إلى 112 صفقات بنسبة ارتفاع بلغت (38%).// انتهى //17:00ت م0132