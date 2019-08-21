القاهرة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءًا متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين.وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 49ر0% مسجلًا 18ر14357 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 4ر0% ليصل إلى 28ر553 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 08ر0 % إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 63ر1444 نقطة.// انتهى //17:10ت م0136