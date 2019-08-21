نيويورك 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع اليوم, حيث دعمت نتائج أعمال قوية من لو وتارجت أسهم قطاع التجزئة بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) .وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 182.92 نقطة أو 0.70% إلى 26145.36 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 21.53 نقطة أو 0.74% إلى 2922.04 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 68.51 نقطة أو 0.86% ليصل إلى 8017.07 نقطة.// انتهى //17:14ت م0137