عدن 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسبحث نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين على ضوء التمرد المسلح الذي قام به ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي.وأكد "الحضرمي"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أن حكومة بلاده لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار البلاد.ولفت المسؤول اليمني إلى أن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وابين، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.// انتهى //17:39ت م0139