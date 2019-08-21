بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تحسّن بنسبة 0.22 % أي ما يعادل 0.5 نقطة ليقفل عند مستوى 807.53 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 74 ألفاً و 827 سهماً، بقيمة 508 آلاف و 501 دولار أمريكي، نفذت خلال 20 صفقة.كما تحسّنت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 8 دولارات أمريكية، مقارنة مع 7 ملايين و 991 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:41ت م0140