بيروت 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسطالبت الفصائل الفلسطينية في لبنان، بتأمين حماية دولية للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، لوقف الاقتحامات والاعتداءات الاسرائيلية المتصاعدة.وأكدت الفصائل في بيان بعد اجتماعها اليوم، في مخيم شاتيلا قرب بيروت، بمناسبة مرور 50 عاماً على حريق المسجد الأقصى أن العدوان الاسرائيلي على المسجد المبارك مازال مستمرا عن طريق الحفريات والاقتحامات والاعتقالات ومحاولات تزيف التاريخ.وأوضحت الفصائل أن المطلوب اليوم توحيد الصف الفلسطيني والعربي من أجل تقديم الدعم المادي والنفسي والمساندة الحقيقية للمقدسيين الذين هم رأس الحرب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //17:46ت م0142