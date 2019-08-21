باماكو 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، خالد بن مبروك الخالد، بمكتبه في سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة باماكو اليوم، عددًا من أعضاء البرلمان المالي، ممن انضموا إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام 1440 هـ ، وذلك بعد تأديتهم مناسك حجهم.وقدم الوفد الزائر شكرهم العميق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على مالقوه من رعايه واهتمام، مثمنين عاليًا الجهود المبذولة من حكومة المملكة لخدمة الحجاج، سائلين المولى عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وشعب المملكة، وأن يجعل ما يقدموه لخدمة الإسلام والمسلمين في ميزان أعمالهم.// انتهى //17:55ت م0145