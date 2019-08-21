الدوادمي 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساختتم اليوم, البرنامج التأهيلي لقائدات المدارس الأهلية الجدد بتعليم الدوادمي لمرحلة رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، الذي تنظمه إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بالإدارة، بحضور مساعد مدير التعليم لشؤون التعليمية منيرة هادي العصيمي، وذلك بمركز التدريب التربوي.وتناول البرنامج التأهيلي الذي استمر على مدى ثلاثة أيام عدة محاور، منها تهيئة قائدات المدارس الجدد، ومهام قائدة المدرسة وفق منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي، وبناء الخطة التشغيلية للمدرسة، والبرامج الوزارية التقنية، وشرح سجل الأعانة السنوي وسجلات وتنظيمات التعليم الأهلي ,ولائحة التعليم الأهلي.// انتهى //17:57ت م0146