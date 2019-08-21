أبوجا 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا، عدنان بن محمد بسطجي في مكتبه بسفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة أبوجا، معالي حاكم ولاية كانو، الدكتور الحاج عبدالله عمر قاندوجي.وقدّم الحاكم قاندوجي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحكومة وشعب المملكة، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1440هـ ، معبرًا عن تقديره وإعجابه الشديد بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام عامةً.كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:06ت م0155