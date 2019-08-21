تبوك 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسعقد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في مقر الإدارة اليوم، اجتماعًا مع مديري مكاتب التعليم، ورؤساء ورئيسات الشؤون التعليمية بمكاتب التعليم بمحافظاتالمنطقة, بحضور المساعدين ومديري الإدارات في الإدارة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها الاطلاع على الاستعدادات التي تم اتخاذها للعام الدراسي الجديد، وواقع المقررات الدراسية، والصيانة والنقل المدرسي وغيرها من المحاور التي تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك خلال الاجتماع, بإنشاء مكتب تنسيقي يربط الإدارة بمكاتب التعليم في المنطقة حرصاً على تجويد العمل وبما يسهم في إشراك الميدان والمجتمع في تنفيذ خطط وزارة التعليم والإدارة والمكتب وصولًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.وحث الجميع على بذل الجهود مع بداية العام الدراسي الجديد، وتحقيق الدور التكاملي بين المكاتب وإدارة التعليم في دورها المركزي، بما يمنح مديري المكاتب مزيدًا من المرونة في ممارسة عملهم وأداء دورهم بفاعلية وفق المسؤوليات المنوطة بهم وفي إطار عام من التنظيم, مؤكدًا دعمه لمديري المكاتب بما يعزز أداء عملهم.ونوه العمري بما يحظى به قطاع التعليم من دعم كبير من ولاة الأمر -حفظهم الله- الأمر الذي يتطلب من الجميع الوقوف على احتياجات الميدان التربوي ومعالجة مشكلاته وتقديم الدعم اللازم له، إضافة للعمل على تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لرعاية الطلاب والطالبات استشعارًا للأمانة الملقاة والرسالة السامية لجميع المنتمين للعمل التعليمي, ما يكون له الأثر الإيجابي على العملية التعليمية لتحقيق الطموحات التي تنشدها القيادة بالارتقاء بمخرجات العمل التعليمي.// انتهى //19:06ت م0157