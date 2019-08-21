بغداد 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم، عن اعتقال اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي في بغداد, احدهما انتحاري.وافادت في بيان صحفي بان مفارز امنية مشتركة تمكنت من إلقاء القبض على ارهابي انتحاري, مطلوب للقضاء, في كمين محكم نصبته له بمنطقة الرحمانية - الشيخ علي في بغداد .كما تمكنت مفارز اخرى من اعتقال عنصر ارهابي ثان مطلوب للقضاء , أثناء محاولته الدخول إلى العاصمة بغداد عبر أحد منافذ المدينة.// انتهى //19:07ت م0158