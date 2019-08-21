القطيف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستنظم جمعية العوامية الخيرية للخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً, دورة التمكن من أساسيات الرياضيات واستراتيجيات القسم الكمي لاختبار القدرات "قياس" ، وذلك بمقر الجمعية بالعوامية.وتهدف الدورة التي تستهدف طلاب الثالث متوسط حتى المراحل الثانوية معالجة أساسيات الرياضيات لتمهيد التمكن من اختبار القدرات.مما يذكر أن الطلبة الذين سجلوا بهذه الدورة المكثفة قاموا بإجراء اختبارات تحديد المستوى قبل دخول الدورة التي ستقام يومياً على مدى عشرة أيام .// انتهى //19:07ت م0159