لندن 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسرحبت بريطانيا اليوم بالخطوات التي تحققت في سبيل تشكيل الحكومة المدنية في السودان.وقال سفير المملكة المتحدة لدى السودان، عرفان صدّيق، وفقاً لموقع الخارجية البريطانية "نشهد مرحلة مهمة أخرى في السودان اليوم بحل المجلس العسكري الانتقالي وتأدية المجلس السيادي اليمين الدستورية، والتعيين المرتقب لرئيس الوزراء".وأكد ان السودان يتحرك ببطء، لكن بخطى ثابتة، تجاه أن تصبح الحكومة المدنية واقعاً.// انتهى //19:09ت م0161