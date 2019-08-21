عمّان 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي بشقيه النواب والشيوخ، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، إضافة الى مناقشة القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والازمة السورية، والحرب على الإرهاب.// انتهى //19:11ت م0162