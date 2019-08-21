القطيف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستنظّم لجنة الهاتف الاستشاري في جمعية القطيف الخيرية يوم السبت المقبل ورشة عمل مجانية مقننة تحاكي عقل الطفل (ذكور وإناث) بعنوان " دان وعزوز " وذلك بمقر الجمعية بحي البحر في محافظة القطيف .وتتناول الورشة المفهوم المعرفي للمدرسة، تقدمها الاختصاصية النفسية عبير عاشور، وفقرة مسرح العرائس تقدمها مجموعة من الاختصاصيات النفسيات، وفقرة بعنوان اكتشاف الخطأ، وتقدمها الاختصاصية الاجتماعية منال الخلف، وفقرة الأنشطة الحركية، ويقدمها مازن الجصاص.ووجهت الجمعية دعوة عامة لحضور الورشة التي تقام من الساعة 4:30 عصرًا إلى الساعة 6:00 مساءً، وتستهدف أطفال مرحلة التمهيدي والصف الأول والثاني من المرحلة الابتدائية، وتساعد في تهيئة الأطفال المستجدين للأجواء الدراسية وتثبيت المفهوم الإيجابي للمدرسة لديهم من خلال مختصين ومدربين وتربويين.// انتهى //19:16ت م0163