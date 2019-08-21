تبوك 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي، عددًا من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها بالمحافظة، وشملت الجولة تطوير دوار النافورة ، ومشروع أعمال سفلته الأحياء ومشروع والأرصفة بطريق الأمير فهد بن سلطان، مطلعًا على سير العمل ونسبة الإنجاز.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام فواز العنزي أنه جرى خلال الجولة الاجتماع مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، مؤكدًا على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.وبحث مع المقاولين المنفذين للمشاريع جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن عاملي الجودة والسرعة معياران مهمان تركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة، لافتًا الانتباه إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيق الدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب التي قد تعوق أعمال المشاريع.وأكد خلال الجولة الميدانية على مدير إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثًّا المؤسسات المستلمة للمشاريع الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة المحددة لكل مشروع.وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.// انتهى //19:41ت م0168