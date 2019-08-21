جدة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسزار عدد من الحجاج الذين يستعدون لمغادرة المملكة مساء اليوم معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.وأعرب الحجاج عن سعادتهم بما وجدوا من خدمات ورعاية واهتمام خلال أداء مناسك الحج هذا العام، مؤكدين أنها خدمات عالية المستوى، بدأت من لحظات وصولهم إلى ما قبل الساعات الأخيرة من استعدادهم لمغادرة المملكة في طريقهم إلى بلدانهم سالمين غانمين ولله الحمد.وأشاد الحجاج بالمستوى الراقي لتعامل رجال الأمن مع الحجاج خلال تحركاتهم داخل المشاعر المقدسة، مبينين أنه عمل جبار يقوم به رجال أوفياء لدينهم ثم ملكهم ووطنهم.وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة : الهيئة العامة للطيران المدني ودارة الملك عبدالعزيز ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة مسك الخيرية وقطار الحرمين الشريفين وشركة طيران "ناس".//انتهى//20:27ت م0172