لندن 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسحذرت الحكومة البريطانية اليوم نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب.وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: " نظام الأسد مستمر في استخدام الأسلحة الكيميائية لقمع الشعب السوري. وقبل 6 سنوات تسبب استخدام السارين في قتل المئات في الغوطة".وأكدت الخارجية البريطانية أن موقف بريطانيا واضح، ولن تقف مكتوفة الأيدي، مبينةً استعدادها للرد بسرعة وبشدة في حال أي استخدام للأسلحة الكيميائية في إدلب.// انتهى //20:35ت م0173