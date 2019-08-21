السيح 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسشرعت إدارة الحدائق وعمارة البيئة ببلدية الخرج اليوم في أعمال تأهيل الساحة العامة في مركز السلمية الواقع شمال مدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الساحات العامة والحدائق والمنتزهات.وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الساحة ، وزيادة المسطحات الخضراء، وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة، وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الساحة.يذكر أن بلدة السلمية تحتضن العديد من المواقع التاريخية والتراثية ، لعل من أبرزها عريش الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في وسط البلدة ، والذي يشهد ‏إقبالاً كبيراً من الزوار خلال إجازة الصيف ، من المواطنين والمقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.‏// انتهى //20:36ت م0174