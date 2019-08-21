عام / بلدية الخرج تشرع في تأهيل الساحة العامة في بلدة السلمية
الأربعاء 1440/12/20 هـ الموافق 2019/08/21 م واس
السيح 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس
شرعت إدارة الحدائق وعمارة البيئة ببلدية الخرج اليوم في أعمال تأهيل الساحة العامة في مركز السلمية الواقع شمال مدينة السيح ، ضمن الجهود الذاتية لتطوير الساحات العامة والحدائق والمنتزهات.
وروعي توفير مختلف وسائل السلامة في مرافق ومكونات الساحة ، وزيادة المسطحات الخضراء، وتوفير ألعاب الأطفال الحديثة التي تناسب مختلف الأعمار ، وتخصيص ألعاب حديثة لذوي الإعاقة مجهزة بكافة وسائل السلامة، وغيرها من وسائل الترفيه التي تلبي حاجة الزوار ومرتادي الساحة.
يذكر أن بلدة السلمية تحتضن العديد من المواقع التاريخية والتراثية ، لعل من أبرزها عريش الملك عبدالعزيز التاريخي الواقع في وسط البلدة ، والذي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار خلال إجازة الصيف ، من المواطنين والمقيمين ومن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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20:36ت م
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