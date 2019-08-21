رفحاء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسزارا مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية المجتمعية في المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاري المرمش ومستشارة وكيل الوزارة للتنمية سلمى الرحيلي اليوم, جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة وطبان التمياط ومشرف العلاقات العامة فروان الفروان .واطلع الوفد خلال الزيارة على الجهود التي تقوم الجمعية في رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب الأيتام، وتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية .وأشاد المرمش بتجربة الجمعية وما تحتويه من قاعات تدريبية و تجهيزات تلبي حاجة اليتيم، منوهًا بجهود الجمعية في رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب الأيتام .من جهتها نوهت مستشارة وكيل الوزارة للتنمية بالجهود التي تقوم بها جمعية رؤوم في رعاية الأيتام .// انتهى //20:52ت م0175