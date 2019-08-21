مكة المكرمة 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم صاحب السمو نواب محمد عبد العلي أمير أركات رئيس وفد الحج الرسمي لحسن النوايا لحكومة الهند والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن وبالأخص القادمين من الهند، وسط الإشادة بنجاح موسم الحج هذا العام 1440هــ، وعودة الحجاج إلى بلادهم سالمين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بيسر وسهولة .// انتهى //20:54ت م0177