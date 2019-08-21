بوينس أيرس 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأكد وزير الخزانة الأرجنتيني الجديد هيرنان لاكونزا أن بلاده لن تسمح بهبوط فوضوي للبيزو، وستستخدم احتياطياتها الدولارية لدعم العملة المحلية.وتراجع البيزو 0.55 في المئة ليصل إلى 55 مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات اليوم، بينما ارتفعت أسعار الأسهم والسندات المحلية بشكل طفيف.وباع البنك المركزي الأرجنتيني 27 مليون دولار من احتياطياته اليوم بمتوسط سعر 56.9863 بيزو للدولار، فيما استقر البيزو في جلسة الثلاثاء بعد أن ضخ البنك المركزي 112 مليون دولار من عطاءات دولارية.// انتهى //21:04ت م0178