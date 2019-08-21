رفحاء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء الأحد القادم دورات معتمدة مجاناً لفتيات المحافظة في صيانة الجوالات وفن الخياطة والتفصيل، التي ستقام بمقر نادي ريحانة للفتيات بحي المساعدية .وأوضح رئيس اللجنة منور الشيحي أن هذه الدورات أحد برامج نادي ريحانة للفتيات، التي تهدف إلى تأهيل وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل .// انتهى //21:56ت م0185