اجتماعي / تنمية رفحاء تعلن عن دورات في صيانة الجوالات وفن الخياطة للفتيات
الأربعاء 1440/12/20 هـ الموافق 2019/08/21 م واس
رفحاء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء الأحد القادم دورات معتمدة مجاناً لفتيات المحافظة في صيانة الجوالات وفن الخياطة والتفصيل، التي ستقام بمقر نادي ريحانة للفتيات بحي المساعدية .
وأوضح رئيس اللجنة منور الشيحي أن هذه الدورات أحد برامج نادي ريحانة للفتيات، التي تهدف إلى تأهيل وتشجيع الفتيات على الانخراط في سوق العمل .
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21:56ت م
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