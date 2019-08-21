محايل 20 ذوالحجه 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم مديريات الشرطة والدفاع المدني والجوازات بالمحافظة.وتجول المحافظ داخل الأقسام, والتقى بعدد من المواطنين والمقيمين, واطلع على عرض مرئي عن أعمال الدفاع المدني ثم انتقل المحافظ لمركز العمليات، وتم تجربة بلاغ افتراضي لمشاهدة سرعة الانتقال للموقع، حيث لم تتجاوز المدة 45 ثانية من تلقى البلاغ وخروج الفرق من المركز.وبحث المحافظ مع مديري الإدارات بعض المعوقات والصعوبات التي تواجههم، كما سجل عدداً من الملاحظات .وفي ختام الزيارة أكد على أهمية تكثيف التواجد الميداني والأمني وتقديم المزيد من الجهد في سبيل خدمة المواطن وتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة - حفظها الله -، مبينًا أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك .// انتهى //22:02ت م0186