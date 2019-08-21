إسلام آباد 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسانطلقت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد اليوم محادثات حوار المسار الثنائي بين باكستان وأفغانستان لبحث سبل تحسين العلاقات الثنائية والعمل على المصالح المشتركة.ويشارك في المحادثات وفد أفغاني برئاسة العضو البرلماني السابق خالق بشتون ونخبة من السياسيين وأعضاء مجلس السلام الأفغاني وضباط متقاعدين من الجيش الأفغاني ونخبة من وجهاء المجتمع المدني.ومن المقرر أن تستمر محادثات حوار المسار الثاني لأربعة أيام في إسلام آباد، وستركز على استكشاف سبل تحسين العلاقات بين البلدين الجارين في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى باكستان خلال شهر يونيو الماضي، إضافة إلى مناقشة عملية السلام الأفغانية، ومسائل اللاجئين الأفغان المقيمين في باكستان، والعلاقات التجارية بين البلدين، وفتح معبر "طورخم" الحدودي بين البلدين على مدار الساعة، والمسائل المتعلقة بآلية التأشيرات الثنائية بين البلدين.وفي نهاية الحوار سيتم رفع التوصيات المتفق عليها إلى حكومتي باكستان وأفغانستان.// انتهى //22:27ت م0187