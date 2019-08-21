الطائف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واستواصلت مساء اليوم الأشواط المخصصة لفئة "الجذاع" ومسافتها 5 كلم ضمن مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وذلك على ميدان الهجن بمحافظة الطائف، وامتازات الأشواط بالإثارة والتشويق، وحضيت بمشاركة كبيرة من مؤسسات الهجن العملاقة "الرئاسة" و"النايفات" و"العاصمة" وهجن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وضمت كذلك أسماء كبار المضمرين من أبناء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي .وسجلت "الشايبة" لهجن الرئاسة أفضل توقيت زمني لجميع أشواط الفترة المسائية بفوزها بالمركز الأول في الشوط الثالث خلال سبع دقائق وخمسين ثانية.واكتسحت هجن الرئاسة أشواط الفترة المسائية بفوزها بسبعة أشواط من اثنى عشر شوطاً مجموع أشواط الفترة المسائية لهذا اليوم، حيث فازت من به البكرة "أوتار" بالشوط الأول، وفازبالشوط الثاني "مزعل"، والشوط الثالث "الشايبة"، وفي الشوط الخامس فازت "الشاهينية"، وفاز "مبلش" بالشوط السادس، فيما فازت "جمرة" بالشوطالسابع، وانتزع "مكرم" نوماس الشوط الثامن أيضا لهجن الرئاسة.وجاءت نتائج المركز الأول في باقي الأشواط على النحو التالي:الشوط الرابع :"بكين" لهجن النايفات.الشوط التاسع: "الرابحه" لمحمد عتيق بن زيتون المهيري.الشوط العاشر :"الواصل" لسليمان سلامة الجهني.الشوط الحادي عشر: "هملولة" لعبدالهادي راشد الغفراني المري.الشوط الثاني عشر: "فراج" لعبدالرحمن بن مشعل المغيري.// انتهى //22:33ت م0188