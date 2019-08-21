كيجالي 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساتفق الرئيس الرواندي بول كاجامى ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني اليوم على إنهاء الخلافات السياسية بينهما، بعد التوترات التي أدت إلى وقف التجارة بين البلدين.ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الرئيس كاجامي قوله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعتقد أنه ليس من الصعب للغاية معالجة الكثير من المشاكل القائمة بيننا، ربما يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم بعضنا البعض، ولكني أعتقد بأننا قطعنا شوطا طويلا" مضيفًا أن الاتفاق تم توقيعه اليوم في لواندا عاصمة أنجولا يعالج قضايا تشمل إغلاق الحدود والقيود التجارية.// انتهى //22:36ت م0189