رفحاء 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسزار مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية المجتمعية في المناطق بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشاري المرمش ومستشارة وكيل الوزارة للتنمية سلمى الرحيلي اليوم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ويرافقهما مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة مشعل العنزي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بعرعر عايد العنزي .وتجول الوفد بمقر اللجنة واستمع لشرح مبسط عن دور اللجنة، واطلع على أبرز البرامج والمشاريع المنفذة، وانتقل لمقر نادي ريحانة للفتيات التابع للجنة، واطلع على أركان النادي المتعددة .وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الزائر بما تقدمه اللجنة من برامج للمجتمع, وشكر منسوبي اللجنة على حسن الاستقبال .// انتهى //22:41ت م0191