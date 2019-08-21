إسلام آباد 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأعربت الصين عن رغبتها في توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يربط جنوب غرب الصين بالموانئ الباكستانية المطلة على البحر العربي.ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كينغ شوانغ قوله: إن بلاده ترغب في العمل مع باكستان لإثراء وتوسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي، الذي وصفه بأنه رمز للتعاون العملي بين البلدين.// انتهى //23:17ت م0193