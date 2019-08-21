الخرطوم 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسأدى عبد الله حمدوك اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الانتقالية في السودان بالقصر الرئاسي بالخرطوم مساء اليوم، وذلك أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.وقال حمدوك في تصريح له بعد وصوله للخرطوم إن بلاده تمتلك موارد هائلة يمكن أن تكون دولة قوية تقود القارة الأفريقية بمواردها الكبيرة.وأضاف أن " المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود أبناء الوطن وتوحيد الصف من أجل بناء دولة قوية"، مشيرًا إلى أنه سيفصح عن برنامجه الاقتصادي في وقت لاحق.وكان حمدوك قد شغل منصب الأمين العام للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وعمل خبيرًا اقتصاديًا وخبيرًا في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية.ومنذ العام 2018 وحتى الآن شغل حمدوك منصب كبير المستشارين في بنك التجارة والتنمية، الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له.//انتهى//23:25ت م0194