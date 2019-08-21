الطائف 20 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واسجذب البخور العماني بروائحه العطرية الزكية زوار حي العرب بسوق عكاظ, الذي يضم 11 دولة عربية مشاركة ضمن موسم الطائف, لجناح سلطنة عُمان بأركانه المتعددة والمتنوعة التي لاقت استحساناً كبيراً من الزوار بمختلف فئاتهم العمرية.وحرص جناح عمان المشارك على إبراز عدد من مدن السلطنة ومعالمها المميزة كسوق مطرح الذي يعُد نموذجا للأسواق الشعبية التي تمتاز بالتصميم المعماري القديم بممراته الضيقة والمتعرجة، والتي تحتوي على العديد من المحلات التي تبيع مختلف السلع، بالإضافة إلى الحديقة الخضراء، إذ تفتخر عمان بطبيعتها والحياة البرية الغنية للبلاد .ومن ركن الرستاق أعرب محمد بني عرابة حرفي ومدرب في حرفة السعفيات عن سعادته البالغة بالمشاركة في سوق عكاظ، مبينًا أن مشاركته جاءت من خلال البيت الحرفي العُماني الذي يضم مجموعة من المشغولات اليدوية، كالسعفيات القديمة والمطورة ، إلى جانب الفضيات والزيوت واللبان والزعتر العُماني وكذلك المنتجات الجلدية والخشبيات.وبين بني عرابة أنه دائما ما تشهد المهرجانات السعودية إقبالا واسعاً يفوق الوصف ، مشيداً بتعامل الزائر السعودي المضياف الذي لمسوا منه كل التقدير والاحترام ، معرباً عن سعادته بالأجواء اللطيفة التي تمتاز بها محافظة الطائف، وكان لها كبير الأثر في إقبال الزوار من مختلف المناطق .وقدم بني عرابة شكره البالغ للقائمين على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وللجنة المنظمة للمهرجان على ما يقدمونه من تسهيلات ودعم لوجستي، انعكس على نجاح مشاركتهم.يُذكر أن جناح سلطنة عُمان المشارك ضمن 11 دولة عربية بحي العرب في سوق عكاظ هدف إلى عرض الثقافة العمانية بكل ألوانها، مقدماً على خشبة مسرحه أعرق الفنون التقليدية كالرزحة التي هي فن السيف المبارزة بين الزافنين .// انتهى //23:25ت م0195