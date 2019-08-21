محايل 20 ذ والحجه 1440 هـ الموافق 21 أغسطس 2019 م واساعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي توقيع عقود عدد من المشروعات ببلدية محافظة رجال ألمع بقيمة 29841948 ريالا ، خُصصت لتنفيذ ستة مشاريع .وأوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع أحمد علي أبو زحلة أن هذه العقود شملت تحسين البنى التحتية وتنفيذ عدد من مشروعات السفلتة والرصف والإنارة .وبين أن العقود شملت إنشاء عدد من المتنزهات والحدائق العامة التي تعتبر متنفساً للأهالي، يسهم في تغيير روتين الأيام والخروج من حالة العمل الدائم، بما يسهم في استعادة النشاط المؤدي بالطبع إلى الجد والاجتهاد في العمل والإقبال على الإبداع فيه دون ملل, مشيرًا إلى أن العقود شملت إنشاء عدد من الجسور والكباري والجدران الاستنادية وإزالة الصخور من الأودية، إضافة لمشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .// انتهى //23:55ت م0198