الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الفيصل يتابع خطط تطوير محافظات مكةأمير نجران يؤكد على الاستفادة من تراث المنطقةأمير تبوك يتسلم تقرير الأحوال المدنيةعبدالعزيز بن سعد: صحة حائل تشهد نقلات عظيمةتركي بن طلال يطلع على برامج أولمبياد الأيتامزيادة 3000م2 لساحات المسجد الحرام وتوفير مواضئ داخل صحن المطافالمملكة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وداعمة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقةالعثيمين لـ«الرياض»: الاتفاق التاريخي سيحفظ استقرار السودانالإمارات ترفض بشكل قاطع المزاعم بشأن موقفها إزاء تطورات عدنالسودان: مجلس السيادة يؤدي اليمين ويعقد اجتماعه الأولواشنطن تحاصر الناقلة الإيرانية وأستراليا تنضم لقوة حماية الملاحةتصاعـد التوتـر على خـط كشـميـرالبريطانيون يؤيدون استفتاء على اتفاق "بريكست"ألمانيا أنفقت الملايين على القوات الأميركيةتعزيزات إندونيسية لمواجهة اضطرابات بابوا// يتبع //06:24ت م0003