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الخميس 1440/12/21 هـ الموافق 2019/08/22 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الفيصل يتابع خطط تطوير محافظات مكة
أمير نجران يؤكد على الاستفادة من تراث المنطقة
أمير تبوك يتسلم تقرير الأحوال المدنية
عبدالعزيز بن سعد: صحة حائل تشهد نقلات عظيمة
تركي بن طلال يطلع على برامج أولمبياد الأيتام
زيادة 3000م2 لساحات المسجد الحرام وتوفير مواضئ داخل صحن المطاف
المملكة ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وداعمة لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة
العثيمين لـ«الرياض»: الاتفاق التاريخي سيحفظ استقرار السودان
الإمارات ترفض بشكل قاطع المزاعم بشأن موقفها إزاء تطورات عدن
السودان: مجلس السيادة يؤدي اليمين ويعقد اجتماعه الأول
واشنطن تحاصر الناقلة الإيرانية وأستراليا تنضم لقوة حماية الملاحة
تصاعـد التوتـر على خـط كشـميـر
البريطانيون يؤيدون استفتاء على اتفاق "بريكست"
ألمانيا أنفقت الملايين على القوات الأميركية
تعزيزات إندونيسية لمواجهة اضطرابات بابوا
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