نيويورك 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م رويترزارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأربعاء بفضل أرباح إيجابية من شركات التجزئة أشارت إلى قوة في طلب المستهلكين في الولايات المتحدة واحتفظت بمكاسبها بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي ناقشوا خفضا أكبر لأسعار الفائدة.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 241.72 نقطة، أو 0.93 بالمئة، إلى 26204.16 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 23.92 نقطة، أو 0.82 بالمئة، ليغلق عند 2924.43 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 71.65 نقطة، أو 0.9 بالمئة، إلى 8020.21 نقطة.// انتهى //06:33ت م0007