الرياض 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسالتقت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أمس, معالي نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، بمقر وزارة العدل بمدينة الرياض .وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين.وناقشت الدكتورة الرماح مع نائب وزير العدل، أهمية تمكين المرأة والفئات التابعة لقطاع التنمية الاجتماعية، وتعزيز إجراءات الجهتين في تنفيذ نظام الحماية من الإيذاء، ومتابعة تحقيق المستهدفات المشتركة بين الوزارتين في رؤية المملكة 2030 .// انتهى //10:01ت م0020