صبيا 21 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 22 أغسطس 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمحافظة صبيا في منطقة جازان غداً، درساً علمياً بعنوان "فقه القرآن والسنة"، يلقيه عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة محمد بن شامي شيبة، وذلك بجامع الجفالي بقرية قائم الدش.ويأتي الدرس العلمي الذي يقام بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج والفعاليات التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //10:19ت م0023